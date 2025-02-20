В России с начала года в водоемах погибли 94 человека

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - С начала 2025 года выросло количество несчастных случаев на водоемах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в четверг.

"Наблюдается увеличение числа несчастных случаев на водных объектах, преимущественно в местах несанкционированного выхода на лед. С начала года подразделения ведомства уже реагировали на 137 происшествий на водных объектах, что на десять случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 94 человека, в том числе два ребенка. Спасены 285 человек, из них девять детей", - приводит пресс-служба министерства слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Министр отметил, что, несмотря на приближение весны и хрупкость ледяного покрова, население продолжает выходить на лед, подвергая свою жизнь опасности.