Проезд на МСД станет платным по будням в утренний и вечерний часы пик

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для автомобилей с московскими и подмосковными номерами в утренний и вечерний часы пик по будням станет платным, новые правила проезда начинают действовать с 15 февраля.

Изменения будут введены только с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 по будним дням, "чтобы не достигать предельной перегрузки дороги", сообщили ранее в столичном департаменте транспорта. В остальное время, в том числе в выходные и праздники, правила проезда будут такими же, поездка будет бесплатной. Правила транзитного проезда ЦКАД-МСД-ЦКАД не меняются.

В дептрансе пояснили, что проезд по любому участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд будет бесплатным, если автомобиль заехал в 06:55, а выехал в 07:30 или заехал в 10:55, а выехал в 11:30.

Тарифы могут пересматриваться, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Участки МСД и стоимость проезда

С 15 февраля диаметр будет разделен на девять участков: Бусиновская развязка - Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе - Ярославское шоссе, Ярославское шоссе - Щелковское шоссе, Щелковское шоссе - шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов - Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов - Волгоградский проспект, Волгоградский проспект - Каширское шоссе, Каширское шоссе - улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов - Варшавское шоссе.

Стоимость проезда по каждому из участков составит пять рублей. По данным департамента, в среднем один автомобилист проезжает три участка, что соответствует 15 рублям за поездку.

Лишь 30-40 тыс. уникальных пользователей в сутки заплатят от 15 до 45 рублей за проезд, при этом максимальную цену в 45 рублей за одну поездку по диаметру в загруженные часы - всего 80 машин в сутки, отметили в департаменте.

Для каких категорий проезд останется бесплатным

Правила проезда по МСД не меняются для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Пока от оплаты будут освобождены автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области - их влияние на загруженность трассы и частоту использования МСД для транзитных поездок будет проанализировано после 2025 года.

Водители каршеринга будут оплачивать проезд аналогично другим автомобилистам, оплата будет проводиться через оператора каршеринга, пояснили в дептрансе.

Способы оплаты

Как сообщили в департаменте транспорта, стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней будет выставлен общий платеж.

Оплата будет осуществляться через приложение "Парковки России". Оплатить проезд также можно будет на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах, например, на едином портале государственных услуг или в приложениях банков (Сбер, ВТБ и других) в случае привязанного государственного регистрационного знака и при включенных уведомлениях.

В дептрансе рекомендуют включить уведомления, оповещающие о выставленном счете. Также в приложении "Парковки России" возможно подключить автооплату, тогда стоимость проезда будет автоматически списываться с привязанной банковской карты с соответствующим push-уведомлением при положительном балансе счета.

Цель изменения правил проезда

В департаменте ранее пояснили, что нововведения связаны с растущей загруженностью трассы и необходимы для того, чтобы обеспечить жителям прогнозируемую, быструю и прямую связь между районами Москвы и федеральными трассами.

Аналогичные правила будут использованы в будущем для проезда по строящейся автодороге Солнцево-Бутово-Видное.

Деньги за проезд по МСД будут направляться на строительство новой транспортной инфраструктуры, добавили в ведомстве.

МСД - это самая протяженная - 68 км - внутригородская магистраль, проходящая через 48 районов. Диаметр МСД образован двумя хордами - Северная восточная хорда и Южная восточная хорда - и соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей Москвы.