Что произошло за день: суббота, 15 февраля
Освобождение россиянина - заложника ХАМАС, иск "Просвещения" к ФАС, президентские выборы в Абхазии, дисквалификация первой ракетки мира
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- ХАМАС освободил россиянина Александра Труфанова вместе с еще двумя заложниками.
- Издательство "Просвещение" подало в суд иск к ФАС, подробности не раскрываются. Ранее ФАС России признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство. "Просвещению" предписано снизить цены на учебники и перечислить в бюджет РФ более 2 млрд рублей.
- Водоснабжение нарушено в трех селах Республики Алтай из-за субботнего землетрясения.
- ЦИК Абхазии признал выборы президента республики состоявшимися, явка избирателей к 18:00 превысила 55%.
- Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Швейцарии и стал самым титулованным участником ЧМ.
- Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован до мая из-за обнаружения в его пробах клостебола.
- Проезд по Московскому скоростному диаметру в утренний и вечерний часы пик по будням стал платным. С 15 февраля диаметр разделен на девять участков. По данным департамента транспорта Москвы, в среднем один автомобилист проезжает три участка, что соответствует 15 рублям за поездку.