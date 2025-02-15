Что произошло за день: суббота, 15 февраля

Освобождение россиянина - заложника ХАМАС, иск "Просвещения" к ФАС, президентские выборы в Абхазии, дисквалификация первой ракетки мира

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ХАМАС освободил россиянина Александра Труфанова вместе с еще двумя заложниками.

- Издательство "Просвещение" подало в суд иск к ФАС, подробности не раскрываются. Ранее ФАС России признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство. "Просвещению" предписано снизить цены на учебники и перечислить в бюджет РФ более 2 млрд рублей.

- Водоснабжение нарушено в трех селах Республики Алтай из-за субботнего землетрясения.

- ЦИК Абхазии признал выборы президента республики состоявшимися, явка избирателей к 18:00 превысила 55%.

- Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Швейцарии и стал самым титулованным участником ЧМ.

- Первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован до мая из-за обнаружения в его пробах клостебола.

- Проезд по Московскому скоростному диаметру в утренний и вечерний часы пик по будням стал платным. С 15 февраля диаметр разделен на девять участков. По данным департамента транспорта Москвы, в среднем один автомобилист проезжает три участка, что соответствует 15 рублям за поездку.