Московские археологи обнаружили артефакты XVII-XX веков

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Столичные археологи нашли артефакты XVII-XX веков во время раскопок на Яузской улице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, находки были обнаружены во время археологических наблюдений за благоустройством на территории городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского. Среди них - кресты, монеты, пуговицы и фрагменты керамики, относящиеся к разным эпохам. Кроме того, найдены пули XVII века.

"По участку, который сегодня занимает больница, в древности шли пути во Владимир и Коломну. Начиная с XV века там работали гончары, кузнецы, котельники и другие ремесленники", - пояснил мэр.

По словам Собянина, история самого здания идет с 1798 года, когда во владении оружейника Ивана Баташева началось строительство дворца в духе русского классицизма. Сегодня зданию присвоен статус памятника федерального значения.