Исторические артефакты XVI-XVIII веков обнаружены в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Столичные археологи обнаружили старинные предметы 16-18 веков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

"У церкви Ильи Пророка Обыденного найдена уникальная двусторонняя печатка-матрица конца XVI - начала XVII века. Артефакт сделан из цветного металла, с одной стороны изображен лев, с другой - воин с мечом и кинжалом в руках (...) обычно воина изображали в полный рост или только в профиль. На найденной печатке он представлен по пояс", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что столичных археологов ждет большая научная работа по исследованию находки, которая относится к малоизученному периоду городской жизни - позднему Средневековью.

"В районе Обыденских переулков обнаружена интереснейшая накладка цветного металла XVII века. На ней хорошо сохранилось изображение льва (...) Еще одна находка - московский сюжетный изразец XVIII века, обнаруженный на территории Чижевского подворья", - добавил Собянин.

Эти находки будут переданы в Музейный фонд России в составе коллекций. За последние 14 лет столичными археологами было обнаружено более 120 тысяч артефактов, а за пять лет в Музейный фонд отправлено свыше 47 тысяч старинных предметов, сообщил мэр Москвы.