В метро Москвы поставят 2000 автоматов по продаже билетов по биометрии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В метро Москвы поставят около двух тысяч автоматов по продаже билетов (АПБ) с камерами для оплаты по биометрии, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Чиновники считают, что это ускорит обслуживание и предоставит дополнительные цифровые сервисы пассажирам. Новые аппараты будет производить по офсетному контракту резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

"АПБ оснастят камерами для оплаты по биометрии. С момента запуска пассажиры совершили с помощью биометрии уже более 140 млн проходов, и эта цифра постоянно растет. Инновационный способ оплаты стал привычным для пассажиров и уже доступен на турникетах в метро, "Аэроэкспрессе", на речном транспорте, МЦК и некоторых станциях МЦД", - говорится в сообщении.