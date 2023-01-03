Москвичи за год воспользовались системой оплаты Face Pay более 30 млн раз

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Системой биометрической оплаты для прохода в столичное метро и МЦК в прошлом году воспользовались 32 млн раз, сообщает департамент транспорта Москвы во вторник.

"Цифра года - 32 млн. Столько раз вы прошли в метро и МЦК по системе биометрической оплаты за 2022 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в прошлом году к системе подключились более 220 тысяч пользователей, а каждый день в метро по биометрии проходят около 120 тысяч раз.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что столичные власти продолжат внедрять российские цифровые технологии в городской транспорт.

"В планах - запуск биометрии в наземном и речном транспорте, "Аэроэкспрессе" и на МЦД, - сказал он. - Появится возможность привязывать к биометрии социальные карты, в том числе обучающихся".