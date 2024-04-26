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В Москве к системе оплаты за проезд по биометрии подключились больше 340 тысяч человек

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Система оплаты проезда в московском транспорте по биометрии насчитывает более 340 тысяч пользователей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена.

В середине мая 2023 года заммэра города Максим Ликсутов говорил, что в Департаменте транспорта рассчитывают на подключение к системе до полумиллиона пользователей.

Оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года.

Face Pay Максим Ликсутов Москва Московский метрополитен Дептранс
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