В Москве на Балчуге обустроят новое пешеходное пространство

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на острове Балчуг организуют новое пешеходное пространство для удобства прогулок по историческому центру города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Утвержден проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом: будут соединены участки Болотной набережной, которые сейчас разделены улицей Серафимовича, и обустроены четыре схода на набережную с лестницами и пандусами для передвижения маломобильных граждан.

"От Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее. В результате будет завершен единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг", - добавил мэр.