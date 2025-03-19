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В Москве кинотеатр "Ударник" обещают открыть в 2027 году

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кинотеатр "Ударник", расположенный на острове Балчуг в Москве, начнет работу после реконструкции в 2027 году, сообщил столицы Москвы Сергей Собянин.

"В Москве реализуется большая программа по строительству, реконструкции, по созданию целого ряда культурных объектов. Это дома и дворцы культуры, театры, десятки кинотеатров. Но реставрация и воссоздание жизни на "Ударнике" - это особая тема. Сам "Ударник" - памятник архитектуры, но, наверное, не это самое главное, а главное, что это объект, на котором было (показано) первое звуковое кино в России", - напомнил он.

"Я хотел бы выразить слова благодарности Леониду Викторовичу (Михельсону, инвестор проекта) за то, что он согласился вложить свои деньги, ресурсы, свою душу в новый объект, такой замечательный, который, конечно, будет радовать десятилетиями любителей кино, любителей искусства. Надеюсь, что все получится, и в 2027 году этот кинотеатр вновь откроет свои двери", - добавил мэр.

По его словам, за последние десятилетия здание пришло в упадок и находилось в аварийном состоянии.

В материалах правительства Москвы кинотеатр на улице Серафимовича назван частью объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс дома правительства", построенного в 1928-1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана.

Кинотеатр начал работу в 1931 году. В 1935 году здесь впервые прошел Московский международный кинофестиваль.

Комплексный проект по восстановлению функциональной и культурной роли исторического здания начался в четвертом квартале 2023 года. Реконструкция кинотеатра осуществляется за счет частных инвестиций.

По словам Михельсона, главной задачей является сохранение первоначального облика "Ударника" и восстановление культурного пространства. "Вернуть городу именно этот центр культурной кинематографии", - подчеркнул он.

В марте 2024 года по распоряжению мэра Москвы проект реставрации и приспособления для современного использования кинотеатра "Ударник" был включен в список инвестиционных приоритетных проектов, что позволит инвестору снизить нагрузку по региональным налогам до 25%. В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5% вместо стандартных 17%, обнулена ставка налога на имущество, а арендная ставка земельного участка уменьшена до 0,01% от кадастровой стоимости.

Отмечается, что в кинотеатре будут проведены работы по раскрытию заложенных проемов на фасаде здания, сохранению и воссозданию куполообразных потолков на первом этаже, очищению поверхности фасадов от многочисленных слоев краски. Кроме того, будут удалены ремонтные штукатурные вставки, заменены окна и двери, усилены сохранившиеся конструкции кинотеатра.

В результате реставрации здание сохранит свой исторический облик и функциональное назначение. Здесь будут работать большой кинозал с трансформируемой сценой, несколько небольших кинозалов, а также книжный магазин и кафе.

Сергей Собянин Балчуг Борис Иофан Ударник Москва Леонид Михельсон
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