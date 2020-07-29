В Москве расширят пешеходную зону на набережной Тараса Шевченко и Бережковской

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве в 2020 году в рамках программы благоустройства расширят пешеходную зону на Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он напомнил, что подготовку к работам там начали еще в 2019 году, и отметил, что не хотелось бы оставлять "разрытые улицы" еще на год.

Набережную Тараса Шевченко благоустроят от Новоарбатского до Бородинского моста, Бережковскую набережную - до моста Богдана Хмельницкого, а также будут приведены в порядок половина Украинского бульвара и обе Бородинские улицы. По словам мэра, там расширят и заново замостят тротуары, а от проезжей части их отделят кустами и деревьями.

"Сегодня большую часть набережных занимает чрезмерно широкая проезжая часть, а на долю пешеходов остается лишь узкий и некомфортный тротуар, на котором люди не чувствуют себя в безопасности. Пространство у воды будет отдано в распоряжение пешеходов, а ближе к проезжей части будет создана дорожка для тех, кто предпочитает велосипед, самокат или другое модное средство передвижения", - пообещал мэр.

По его словам, на Бережковской набережной, откуда начинается большинство речных прогулок, будет создано комфортное пространство для пешеходов и пассажиров речных трамвайчиков. Рядом с гостиницей "Славянская" мэрия планирует обустроить зону прибрежных кафе.

Всего в 2020 году чиновники планировали благоустройство 40 улиц и 180 парков но большую часть этих работ пришлось перевести на 2021 год из-за коронавируса, отметил Собянин. Работы по благоустройству в городе прерывались с 11 апрел по 20 июля.