Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве

Площадь пожара составляет 1500 кв. м

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели тушат пожар в административном здании на Варшавском шоссе на площади 1 ,5 тыс. кв. м, сообщает МЧС РФ.

"На Варшавском шоссе произошло возгорание в административном здании. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения. Предварительная площадь пожара 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

Столичный департамент транспорта сообщил, что движение у горящего объекта затруднено.

"Из-за возгорания в здании по адресу Варшавское шоссе, д.125 к.3, движение по Проектируемому проезду № 5150 затруднено. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении дептранса.