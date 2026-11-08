Принадлежащая "ЕвроТрансу" сеть АЗС "Трасса" приостановила работу

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Руководство Московской области ожидает решения правительства РФ в связи с прекращением работы сети АЗС "Трасса".

"Из 53 АЗС ПАО "Евротранс" бренд "Трасса" не функционируют все 53 АЗС. В настоящее время собственник имущества компании - Газпромбанк лизинг (АЗС предоставлялись ПАО "ЕвроТранс" в лизинг) осуществляет изъятие всех 57 АЗС (53 - Московская область, четыре - другие субъекты РФ)", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве энергетики Московской области в воскресенье.

"40 АЗС в Московской области уже опечатаны, доступ сотрудников к ним закрыт. 17 АЗС будут изъяты до конца недели. ПАО "Евротранс" грозит процедура банкротства", - уточнили в ведомстве.

"В правительстве РФ сформированы предложения с участием правительства Московской области, ждем решения", - сказали в министерстве.

По информации собственника сети, порядка 1 400 сотрудников организации отправлены в вынужденный простой с сохранением начисления 2/3 зарплаты, которая не выплачивается в связи с арестом счетов компании, по этой же причине не могут быть выполнены исполнительные листы ФССП (приставы), добавили в Минэнерго Подмосковья. "В связи с фактическим прекращением работы АЗС, наличные для функционирования офиса и операционной деятельности не поступают. Просрочены выплаты по аренде офиса, отключено электричество и интернет, организация фактически прекратила функционирование", - сообщили в ведомстве.

В социальных сетях компания сообщила о прекращении работы спустя 30 лет.

Звонок на "горячую линию" сети приводит к сообщению "соединение невозможно". Также отключены сайт АЗС "Трасса", невозможен вход в личный кабинет в мобильном приложении, пополнение топливных карт.

Собеседники агентства на топливном рынке отмечают, что в течение последних недель менеджментом были проведены продажи запасы топлива и сопутствующих товаров. В настоящее время актив ждет назначения внешнего управляющего, говорят источники.

Сеть АЗС "Трасса" находилась на втором месте по объему продаж среди независимых операторов Москвы и Московской области. "ЕвроТранс", которому принадлежит сеть, также контролирует парк бензовозов, нефтебазу, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрику-кухню по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

"ЕвроТранс" последние месяцы испытывал серьезные финансовые трудности с обслуживанием своего долга: к началу сентября компания допустила фактический дефолт по всему массиву публичного долга (десять выпусков биржевых и "зеленых" бондов, львиная их доля, согласно статистике ЦБ РФ, принадлежит физлицам).

Эмитенту также предъявлены крупные судебные иски, сумма которых исчисляется десятками миллиардов рублей. Картину усугубила сентябрьская новость о задержании и аресте мажоритарных акционеров компании (Игоря Мартышова, Николая Дорошенко, Сергея и Олега Алексеенковых) по делу о хищении топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. На принадлежащие им 61% акций "ЕвроТранса" суд наложил арест.

Сбербанк в середине октября подал заявление о признании банкротом ПАО "ЕвроТранс", оно будет рассмотрено 12 ноября. Кроме того, Межрайонная ИФНС России N20 по Саратовской области направила в суд заявление о признании банкротом главной сбытовой структуры группы - ООО "Трасса ГСМ".