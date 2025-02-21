Снежный покров уменьшается в Москве

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова, несмотря на отрицательные температуры, уменьшается в Москве из-за влияния солнечной энергии, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень интересен один факт - вот со вчерашнего дня к сегодняшнему уменьшилась высота снежного покрова. Немного, было где-то 6 см, а стало 3-4 на большинстве станций", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что несмотря на отрицательные температуры днем и ночью, "солнечные лучи при ясном воздухе достигают подстилающей поверхности, и это приводит к тому, что снег начинает испаряться". Он уточнил, что происходит сублимация - когда снег, минуя жидкую фазу, трансформируется в водяной пар.

При этом говорить о том, когда снежный покров полностью сойдет в столичном регионе, пока рано, потому что не исключено выпадение осадков в марте, добавил Вильфанд. Однако если температура в марте будет повышаться и держаться выше нуля, снег может сойти быстро.