Вильфанд считает преждевременными разговоры о приходе ранней весны в Москву

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Факторы, способствующие тому, что весна в столичный регион придет рано, существуют, к ним относится отсутствие снежного покрова, однако пока утверждать, что весна будет ранней, сейчас преждевременно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Весенний календарь отличается от нашего календаря. Потому что 1 марта весна не приходит, 1 марта - это обычно зимний день. Но есть один фактор, он такой значимый, важный - это отсутствие снега, небольшой снежный покров. Это, конечно же, будет способствовать тому, что весна будет ранняя", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это связано "с тем, что радиационный баланс на Земле при снеге и при отсутствии снега совершенно по-разному формируется". Так, если снега нет, то земля впитывает солнечную энергию и часть выделяет на прогрев.

"Но утверждать, что весна придет рано сейчас все-таки преждевременно. Мы будем считать циркуляцию. Если будут прогнозироваться частые резкие вторжения холодных воздушных масс, тогда, конечно же, этот фактор (отсутствие снега - ИФ) будет нивелироваться. Поэтому сейчас можно сказать, что есть факторы, которые способствуют раннему наступлению весны, но более надежный прогноз будет выпущен позже", - добавил Вильфанд.