Поиск

Вильфанд считает преждевременными разговоры о приходе ранней весны в Москву

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Факторы, способствующие тому, что весна в столичный регион придет рано, существуют, к ним относится отсутствие снежного покрова, однако пока утверждать, что весна будет ранней, сейчас преждевременно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Весенний календарь отличается от нашего календаря. Потому что 1 марта весна не приходит, 1 марта - это обычно зимний день. Но есть один фактор, он такой значимый, важный - это отсутствие снега, небольшой снежный покров. Это, конечно же, будет способствовать тому, что весна будет ранняя", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это связано "с тем, что радиационный баланс на Земле при снеге и при отсутствии снега совершенно по-разному формируется". Так, если снега нет, то земля впитывает солнечную энергию и часть выделяет на прогрев.

"Но утверждать, что весна придет рано сейчас все-таки преждевременно. Мы будем считать циркуляцию. Если будут прогнозироваться частые резкие вторжения холодных воздушных масс, тогда, конечно же, этот фактор (отсутствие снега - ИФ) будет нивелироваться. Поэтому сейчас можно сказать, что есть факторы, которые способствуют раннему наступлению весны, но более надежный прогноз будет выпущен позже", - добавил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вильфанд пообещал москвичам много солнца на этой неделе

Вильфанд пообещал москвичам много солнца на этой неделе

В правоохранительных органах считают, что взрыв в ЖК "Алые паруса" совершил смертник

В правоохранительных органах считают, что взрыв в ЖК "Алые паруса" совершил смертник

В Москве в субботу прогнозируют рекордно высокое давление

В Москве в субботу прогнозируют рекордно высокое давление

Музей славянской письменности опроверг сообщения о возгорании

При взрыве в Москве тяжело ранен основатель батальона в Донбассе Армен Саркисян

При взрыве в Москве тяжело ранен основатель батальона в Донбассе Армен Саркисян

Человек погиб в результате взрыва в жилом комплексе на северо-западе Москвы

Взрыв произошел в жилом комплексе на севере Москвы, есть пострадавшие

Мягкая зима вернется в Москву на следующей неделе

Мягкая зима вернется в Москву на следующей неделе

Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

В Москве горит административное здание на 1,5 тыс. кв. м

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии159 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау84 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });