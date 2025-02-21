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Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15

Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Оттепель, которая прогнозировалась в Москве с 23 февраля, не случится, в предстоящие выходные и в первой половине следующей недели ночные температуры будут опускаться до минус 15 градусов, днем температуры также будут отрицательными, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Еще неделю назад практически все прогностические модели прогнозировали, что 23 февраля температура повысится и будет стремиться к нулевой отметке. Вот ничего подобного. Сейчас ситуация такова, что в выходные в центре европейской России погода совершенно морозная. А днем 23 февраля - вполне суровая погода", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что погоду в Москве в выходные будет определять антициклон, погода будет ясной, что приведет к выхолаживанию ночью и прогреву солнечными лучами днем, поэтому ночная и дневная температуры будут сильно отличаться.

"В ближайшую ночь температура в спальных районах Москвы будет минус 15 - минус 10, в центре - минус 8 - минус 6, а днем 22 февраля минус 6 - минус 1. Суточный ход такой заметный. А в воскресенье, понедельник повсеместно в Москве минус 13 - минус 11, а по области до 18 ниже нуля. Днем также минус 6 - минус 1", - сказал Вильфанд.

Во вторник температура в Москве ночью будет в диапазоне минус 15 - минус 10 градусов ночью, днем минус 6 - минус 1.

Постепенное повышение температуры начнется в среду, ночью в среду и четверг будет минус 14 - минус 9, днем минус 6 - минус 1. При этом, температурный фон до четверга включительно будет ниже нормы на 2-4 градуса.

В пятницу, в последний день календарной зимы, температура приблизится к норме и будет ночью минус 10 - минус 5, днём минус 5 - 0 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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