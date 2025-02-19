Существенное похолодание прогнозируется в регионах европейской части России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Существенное похолодание с температурой на 6-15 градусов ниже нормы прогнозируется в ближайшие дни в южных регионах европейской части России, в Поволжье и на Урале, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение этой недели прогнозируется существенное похолодание в южных регионах европейской части России и на востоке - в Поволжье и на Урале", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на юге Центрального федерального округа - в Брянской, Орловской, Липецкой областях - с 20 по 24 февраля температура будет на 6 градусов ниже нормы и составит минус 15 - минус 17 градусов. "А вот южнее, это вот парадокс, в Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в течение пяти дней, со среды по воскресенье, температура на 6-8 градусов ниже нормы, и она будет достигать минус 19 градусов", - уточнил Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что в южных областях центра европейской России "на полях лежит снег, поэтому угрозы для озимых нет".

В Южном федеральном округе, а именно в Волгоградской области, прогнозируются "сильнейшие морозы, на 6-9 градусов температуры ниже нормы", до конца недели минимальные температуры ночью будут от минус 15 до минус 20 градусов. В Ростовской области прогнозируется температура на 7-9 ниже нормы, минимальные значения - минус 15 - минус 19 градусов.

"Даже в Краснодарском крае на 6-13 градусов температура ниже нормы, и аналогичная ситуации Адыгее, там температурный фон 11-15 градусов ниже нормы. В общем, вполне морозы сильные", - добавил Вильфанд.

Кроме того, температура ниже нормы будет во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа. В Ставропольском крае и во всех северокавказских республиках с 20 по 23 февраля будет температура на 6-13 градусов ниже нормы, минимальные значения от минус 13 до минус 25 градусов.

Вильфанд также сообщил, что холодная погода установится в Приволжском федеральном округе - "практически во всех субъектах округа температура на 6-7 градусов ниже нормы". Так, в Мордовии и Татарстане температура будет от минус 20 до минус 22 градусов. В Удмуртии, в Пермском крае и в Татарстане - до минус 24 - минус 26 градусов, в Оренбургской области до минус 26 градусов. В Ульяновской, Самарской, Саратовской и Пензенской областях минимальные температуры будут в диапазоне минус 20 - минус 22 градуса.

Низкая температура будет и в регионах Урала. Так, в Свердловской области температура, как уточнил Вильфанд, будет на 6 градусов ниже нормы, а минимальные значения составят минус 23 - минус 25 градусов, в Челябинской и Курганской областях температура будет на 6-9 градусов ниже нормы, минимальная температура будет минус 26 - минус 29 градусов.

"То есть, во многих регионах европейской части России установилась зимняя погода", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Кроме того, с 19 по 21 февраля температура ниже нормы на 6-8 градусов будет в Иркутской области, где ожидается мороз до минус 33 - минус 36, и в Бурятии, где температура будет на 6 градусов ниже нормы и минимальные значения будут составлять минус 31 - минус 34 градуса.