Реставрация в Египетском павильоне усадьбы Останкино завершится в 2025 году

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Реставрация в Египетском павильоне усадьбы Останкино должна завершиться в 2025 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В проходной галерее Египетского павильона летней резиденции Шереметевых стоят четыре богато декорированные печи. Специалисты усилили их фундаменты и приводят в порядок лепной декор. Скульптуры сфинксов отправили в мастерские. Также реставрируют изразцовые печи. Работы в павильоне должны быть закончены в этом году", - написал он в Telegram.

Для особняка Николая Каштанова на Садовой-Самотечной улице воссоздаётся знаменитый изразцовый камин, изготовленный по эскизам Михаила Врубеля, - сцены из былины "Микула Селянинович и Вольга Святославович".

Оригинал камина находится в Третьяковской галерее. Его первый вариант в 1900 году экспонировался на Всемирной выставке в Париже и удостоился золотой медали. Реставраторы подобрали глазури в точном соответствии с оригиналом. Изразцы готовы, следующий этап - сборка копии камина, сообщил Собянин.

Помимо этого, в главном доме усадьбы Прохоровых в Большом Трехгорном переулке, где продолжаются работы в интерьерах, отреставрировали две каминные и четыре изразцовые печи. Отдельное внимание уделено полихромному камину с декоративным панно.