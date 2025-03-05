Мировой судья в Москве назначил штрафы до 15 млн руб. сервисам Twitch и Zoom

Они оштрафованы за отказ локализовать персональные данные пользователей из РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU -- Мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 13 млн и 15 млн руб. соответственно стриминговый сервис Twitch и видеосервис Zoom за нарушение законодательства в части локализации персональных данных российских пользователей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда столицы.

Обе компании признаны виновными в повторном невыполнении оператором обязанности по локализации персональных данных граждан РФ на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Ранее сервисы неоднократно привлекались в РФ к ответственности за нарушение различных норм законодательства.