Единовременную выплату ветеранам ВОВ в Москве ко Дню Победы увеличат в среднем в 2,6 раза

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла к 80-летию Победы в ВОВ получат единовременную выплату, размер которой будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 тыс. до 70 тыс. рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К юбилею Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от города единовременную материальную помощь. Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 тыс. до 70 тыс. рублей в зависимости от категории получателей", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что выплату по традиции получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награждённые медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны.

Кроме того, выплаты получат участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, лица, награждённые знаком "Почётный донор СССР" за сдачу крови в годы войны, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженики тыла и граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Ожидается, что материальную помощь получат 28,5 тыс. москвичей.