Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в сети магазинов "Светофор"

Изъято более 300 тонн небезопасной продукции, приостановлена работа 76 магазинов

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил грубые нарушения обязательных требований в торговой сети "Светофор", включая реализацию продукции с истёкшим сроком годности; приостановлена работа 76 магазинов.

"Территориальными органами Роспотребнадзора проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 1 485 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой "Светофор" (...) выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3 468 исследованных проб, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных", - сообщили в пресс-службе ведомства журналистам.

Проверки проводились в период с 10 по 30 января в 45 субъектах РФ. Было исследовано 8 106 проб, проведено более 120 тысяч исследований.

В частности, как уточнили в ведомстве, в ходе проверок выявлена реализация продукции с истёкшим сроком годности, несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции, включая отсутствие или неисправность холодильного оборудования и несоблюдение товарного соседства, реализация продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки персонала, контактирующего с пищевыми продуктами.

Кроме того, выявлено 6,8 тысячи нарушений требований к обязательной маркировке товаров, в том числе отсутствие цифровой маркировки, нарушение "разрешительного режима" на кассах и двойные продажи.

"В результате всех проведённых мероприятий изъято 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объёмом более 300,1 тонн. По результатам проверок составлено 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что сейчас процессуальные процедуры продолжаются, 314 материалов об административном правонарушении передано на рассмотрение в судебные органы. По решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли. Остальные материалы находятся на рассмотрении.