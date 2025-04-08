Поиск

Штрафы на сумму более 11,5 млн рублей наложены на торговую сеть "Светофор"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор составил более 2,6 тыс. протоколов об административных правонарушениях, выявленных в торговой сети "Светофор", сумма наложенных штрафов превысила 11,57 млн рублей, еще 1,3 млн рублей штрафов наложено за невыполнение предписаний надзорного органа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

При этом, как уточнили в федеральной службе, некоторые материалы еще рассматриваются. Кроме того, по административным материалам Роспотребнадзора судом приостановлена деятельность 76 объектов торговли.

В РоссииРоспотребнадзор выявил грубые нарушения в сети магазинов "Светофор"Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в сети магазинов "Светофор"Читать подробнее

Всего территориальными органами Роспотребнадзора проведены надзорные мероприятия в отношении 1 485 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой "Светофор". Проверки проводились на соответствие обязательным требованиям, в том числе на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, санитарных правил и норм.

"Все контрольные (надзорные) мероприятия проведены с лабораторными исследованиями отобранной продукции. Исследовано 8 106 проб, из них не соответствовали гигиеническим требованиям 879 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. Наибольшее количество несоответствующих проб продукции обнаружено в следующих категориях: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, кондитерская продукция, птица, яйца и продукты их переработки", - сообщили в ведомстве.

По итогам проверок, "была изъята вся продукция, не соответствующая требованиям - 5,7 тысяч партий, общим весом более 300 тонн".

Кроме того, в результате проверок было выдано 675 предписаний об устранении обнаруженных нарушений, а также предписания о разработке программ для предотвращения причинения вреда и предписания об изъятии продукции из оборота. Кроме того, приостановили 24 декларации о соответствии.

"Роспотребнадзор продолжает осуществлять контроль за выполнением ранее выданных предписаний. За невыполненные предписания ведомством наложены штрафы в размере более 1,3 млн", - заявили в федеральной службе.

Роспотребнадзор Светофор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Принят закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Госдума "реанимирует" законопроект о ликвидации микродолей в жилье

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

МИД РФ отметил, что договор с Ираном не предусматривает военного союза и оказания военной помощи

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио

В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио

В Кремле поддержали идею прямых переговоров между США и Ираном

Представители Роскосмоса и NASA обсудили сотрудничество после завершения проекта МКС

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6145 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });