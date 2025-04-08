Штрафы на сумму более 11,5 млн рублей наложены на торговую сеть "Светофор"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор составил более 2,6 тыс. протоколов об административных правонарушениях, выявленных в торговой сети "Светофор", сумма наложенных штрафов превысила 11,57 млн рублей, еще 1,3 млн рублей штрафов наложено за невыполнение предписаний надзорного органа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

При этом, как уточнили в федеральной службе, некоторые материалы еще рассматриваются. Кроме того, по административным материалам Роспотребнадзора судом приостановлена деятельность 76 объектов торговли.

Всего территориальными органами Роспотребнадзора проведены надзорные мероприятия в отношении 1 485 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой "Светофор". Проверки проводились на соответствие обязательным требованиям, в том числе на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, санитарных правил и норм.

"Все контрольные (надзорные) мероприятия проведены с лабораторными исследованиями отобранной продукции. Исследовано 8 106 проб, из них не соответствовали гигиеническим требованиям 879 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. Наибольшее количество несоответствующих проб продукции обнаружено в следующих категориях: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, кондитерская продукция, птица, яйца и продукты их переработки", - сообщили в ведомстве.

По итогам проверок, "была изъята вся продукция, не соответствующая требованиям - 5,7 тысяч партий, общим весом более 300 тонн".

Кроме того, в результате проверок было выдано 675 предписаний об устранении обнаруженных нарушений, а также предписания о разработке программ для предотвращения причинения вреда и предписания об изъятии продукции из оборота. Кроме того, приостановили 24 декларации о соответствии.

"Роспотребнадзор продолжает осуществлять контроль за выполнением ранее выданных предписаний. За невыполненные предписания ведомством наложены штрафы в размере более 1,3 млн", - заявили в федеральной службе.