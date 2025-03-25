В Москве коммунальную технику перевели на летний режим работы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве дорожно-уборочную технику перевели на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование", - сказал он.

По его словам, основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.

Бирюков сообщил, что была проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование, после чего провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность.