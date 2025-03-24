До 15% месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Погода изменится в Москве во вторник, вместо солнечной погоды будет облачно, пройдет дождь и усилится ветер; за сутки выпадет около 10-15% месячной нормы осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня мы живем, ощущаем настоящую весеннюю погоду, солнце замечательно яркое, голубое небо (...) Это результат хорошо выраженного антициклона. А вот уже сегодня вечером он начет отступать потихонечку на юго-запад, к центру Европейской части России будет приближаться ложбина низкого давления. И это приведет к тому, что давление понизится буквально за сутки примерно до 10-12 мм ртутного столба. Погода станет облачной", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в понедельник.

Он уточнил, что ночные температуры будут в диапазоне плюс 3 - плюс 5 градусов, днем будет плюс 6 - плюс 8.

Во вторник также усилится ветер до 12-15 м/с и пройдет дождь. По оценкам, за день выпадет от 4 до 6 мм осадков.

"Вот март - это очень "сухой" месяц, кстати говоря, март и апрель, всего 39 миллиметров осадков в среднем выпадает в месяц. Завтра выпадет 10-15%", - добавил Вильфанд.