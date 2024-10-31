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В Москве коммунальную технику перевели на зимний режим работы

На станциях метро установили зимние двери

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Москве весь парк коммунальной техники перевели на зимний режим эксплуатации, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию", - заверил он.

Чиновник напомнил, что большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов специалисты комплекса установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега, распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику.

"Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - сказал заммэра.

Бирюков добавил, что что на особо опасных участках МКАД и в Троицком и Новомосковском административных округах, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.

Департамент транспорта столицы сообщил, что в метро завершили установку "зимних" дверей.

"В вестибюли метрополитена вернули более 6 тысяч вторых дверей. Также мы переключили систему кондиционирования в поездах на зимний режим. Благодаря этому тепло будет сохраняться как на станциях, так и в поездах", - сказано в сообщении.

ЖКХ МКАД Петр Бирюков Москва Дептранс
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