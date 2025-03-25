Синоптики ожидают потепления до плюс 15 градусов в Москве к концу недели

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Температура в Москве к концу недели повысится до плюс 15 градусов, что на 6 градусов выше нормы, такая погода будет соответствовать значениям середины апреля; на смену дождям придет солнце, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теплая погода в течение рабочих дней недели обусловлена перемещением теплых воздушных масс с юго-востока, юга и юго-запада. Ночные и дневные температуры положительные. И эта адвекция тепла в конце рабочей недели и в выходные приведет к тому, что температура будет превышать норму на 5-6 градусов. Это апрельская погода, причем середины апреля, даже четвертой пятидневки", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в течение рабочей недели в Московском регионе будет теплая облачная погода с небольшими дождями. В субботу и воскресенье, за счет повышения давления, будет облачно с прояснениями, появится солнце.

"Ночные температуры от ноля до плюс 3 в Москве, по области от минус 1 до плюс 4. А днем плюс 10 - плюс 15 градусов в целом во всем регионе, а в Москве плюс 13 - плюс 15. И без осадков", - сообщил Вильфанд.

"Это очень теплая погода, в конце марта редко-редко так бывает", - отметил он.

Однако, по предварительным расчетам, добавил Вильфанд, "начиная со следующей недели, будет преобладать циклоническая погода и будет более облачно и дождливо".