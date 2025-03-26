В Москве разрешили не согласовывать установку летних веранд без спецоборудования

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Москве упростили порядок установки летних веранд без специального оборудования, теперь их можно размещать, не согласовывая проект, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о верандах, на которых установлены исключительно зонты, столы и стулья промышленного изготовления, но не интерьерные или садовые и компактные элементы цветочного оформления. Веранды должны примыкать к кафе или ресторану либо стоять на расстоянии не больше 5 м от него. Для веранд со сложным оборудованием - перголами, декоративными ограждениями, осветительными и обогревающими приборами и прочим - по-прежнему нужно согласование.

Новый сезон веранд в городе начнется 1 апреля.