Сезон работы летних веранд завершился в Москве

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Москве завершился сезон работы летних веранд; некоторым предприятиям общепита разрешено не демонтировать веранды на зимний период, однако владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

"Более 3,7 тыс. летних веранд завершают свой период работы в Москве 1 ноября. Этот сезон, начавшийся 1 апреля, прошел в столице успешно", - говорится в сообщении пресс-службы департамента, опубликованном в среду.

Отмечается, что площадки пользовались большой популярностью у горожан и туристов.

"Некоторые предприятия общественного питания получили возможность оставить сезонные площадки и не демонтировать их зимой. Однако владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи", - добавили в департаменте.