Летние веранды смогут работать в Москве и зимой

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы разрешили владельцам летних веранд не демонтировать установленные конструкции после окончания сезона и использовать их круглый год.

"Правительство Москвы разрешило владельцам сезонных (летних) веранд сохранить установленные конструкции по окончании летнего сезона 2024 года и продолжать их эксплуатацию в круглогодичном режиме. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

При этом, как отмечается в сообщении, владельцы веранд будут обязаны обеспечивать безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи и уборку прилегающей территории в радиусе 5 м. Также конструкции не должны препятствовать работе уборочной техники.

В случае невозможности соблюдения этих требований Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка при правительстве Москвы вправе принять решение о демонтаже конструкций.

"Возможность сохранить сезонные веранды в течение зимнего периода снижает финансовую нагрузку на заведения общепита, так как у владельцев не возникают расходы на осенний демонтаж и весенний монтаж соответствующих конструкций", - добавили в пресс-службе.

Зимой 2024/25 года веранды впервые смогут продолжать работу, что - при условии создания комфортных условий для посетителей и предложения соответствующего меню - станет дополнительным фактором роста популярности московских кафе и ресторанов.