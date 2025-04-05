Поиск

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за ожидаемого снега

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за ожидаемого снега
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области в воскресенье и понедельник будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, в Москве и Подмосковье в период с 02:00 часов ночи 6 апреля до 23:00 7 апреля ожидается снег, местами сильный, метель. 7 апреля с 09:00 часов до 23:00 ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Также на дорогах прогнозируется гололедица и установление временного снежного покрова.

Кроме того, 6 и 7 апреля прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В Гидрометцентре отметили, что Москва и Московская область в ближайшие дни будут находиться в холодной части циклона, где будут отмечаться усиление северо-восточного ветра, снег, местами сильный, метель и другие явления зимнего спектра непогоды.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал со ссылкой на синоптиков что погода резко ухудшится сегодня во второй половине дня. В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег, отрицательные температуры.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий с дождем и мокрым снегом.

"Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 см", - сказал Бирюков журналистам.

Москва Московская область Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

Снег вернется в Москву в воскресенье и пролежит как минимум до 11 апреля

Снег вернется в Москву в воскресенье и пролежит как минимум до 11 апреля

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

В Москве открылся сезон летних веранд

В Москве открылся сезон летних веранд

Апрель начнется в Москве с теплой и дождливой погоды

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе приложения "Метро Москвы"

Дептранс объяснил техническими работами сбой в приложении "Метро Москвы"

Мотосезон в Москве откроется 26 апреля

В Москве на БКЛ прервано движение от "Электрозаводской" до "Хорошевской"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6131 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов193 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });