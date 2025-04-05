"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за ожидаемого снега

Фото: Агентство "Москва"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области в воскресенье и понедельник будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, в Москве и Подмосковье в период с 02:00 часов ночи 6 апреля до 23:00 7 апреля ожидается снег, местами сильный, метель. 7 апреля с 09:00 часов до 23:00 ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Также на дорогах прогнозируется гололедица и установление временного снежного покрова.

Кроме того, 6 и 7 апреля прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В Гидрометцентре отметили, что Москва и Московская область в ближайшие дни будут находиться в холодной части циклона, где будут отмечаться усиление северо-восточного ветра, снег, местами сильный, метель и другие явления зимнего спектра непогоды.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал со ссылкой на синоптиков что погода резко ухудшится сегодня во второй половине дня. В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег, отрицательные температуры.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий с дождем и мокрым снегом.

"Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 см", - сказал Бирюков журналистам.

