Поиск

Снег вернется в Москву в воскресенье и пролежит как минимум до 11 апреля

Снег вернется в Москву в воскресенье и пролежит как минимум до 11 апреля
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в субботу 5 апреля резко похолодает, в воскресенье к вечеру начнет падать снег, что приведет к формированию временного снежного покрова, выпавший снег пролежит до конца следующей рабочей недели, его высота составит 3-4 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве комфортная погода, которой можно наслаждаться сегодня и завтра до второй половины дня пятницы, потому что затем меняется циркуляция и ветер будет уже с северной составляющей. К Москве будет приближаться фронтальный раздел", - сказал он.

В пятницу днем в Москве будет плюс 13 - плюс 15, по области до плюс 16 градусов, осадков не ожидается, но будет увеличиваться облачность. Также усилится ветер до 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

В субботу температура в Москве по сравнению с пятницей понизится на 6-7 градусов. Ночью прогнозируется около нуля, в Подмосковье до минус 4 градусов, а днем - плюс 5 - плюс 7 градусов.

"И днем начнутся небольшие осадки, не исключены и небольшой дождь, и небольшой мокрый снег. В воскресенье температура понизится до минус 1 - минус 6 ночью, и днем максимальная температура будет до плюс 2 градусов, по области даже отрицательное значение не прогнозируется. И начнутся осадки, сначала в виде мокрого снега, а затем снега. И к концу дня уже установление временного снежного покрова", - сообщил Вильфанд.

"Этот временный снежный покров сохранится по крайней мере в течение всех рабочих дней следующие недели", - уточнил он.

Осадки также пройдут в понедельник. Всего, за два дня, 6 и 7 апреля, по прогнозам, выпадет около 5-7 мм осадков.

"И высота снежного покрова будет в диапазоне 3-4 см. Самое главное, что он сформируется и пролежит несколько дней", - добавил Вильфанд.

Сохранение снежного покрова связано с тем, что температура в московском регионе резко понизится. Если в пятницу она будет на 5 градусов выше нормы, в субботу - около нормы, то в воскресенье - на 2-3 градуса ниже нормы, а в понедельник и в течение первой половины недели - на 4 градуса ниже нормы.

Так, в ночь на понедельник в Москве минус 1 - минус 6, днем - 0 - плюс 3, во вторник, 8 апреля, ночью минус 2 - минус 7, днем от 0 до плюс 4 градусов.

"Поэтому, конечно же, при отрицательной температуре снежок будет лежать (...) Сейчас, можно сказать, майская погода. Поэтому мы из мая вернемся в март уже в воскресенье. И почувствуем себя нормальными москвичами, потому что погода будет нормальная", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Подмосковье Москва Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

В Москве открылся сезон летних веранд

В Москве открылся сезон летних веранд

Апрель начнется в Москве с теплой и дождливой погоды

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе приложения "Метро Москвы"

Дептранс объяснил техническими работами сбой в приложении "Метро Москвы"

Мотосезон в Москве откроется 26 апреля

В Москве на БКЛ прервано движение от "Электрозаводской" до "Хорошевской"

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в столичном административном здании

Пробки в Москве достигли 7 баллов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });