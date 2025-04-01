Похолодание начнется в Москве в выходные

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Резкое изменение погоды произойдет в Москве в выходные, температура упадет ниже нормы, днем будет около плюс 5 градусов, а ночью - до минус 4, аналогичная погода ожидается и во второй пятидневке апреля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительные изменения в циркуляции прогнозируются с субботы. Москва окажется в тылу циклона, давление понизится, будет северный ветер и он обусловит понижение температуры. Ночью она будет преимущественно отрицательная - минус 4 - плюс 1 градус, а дневная температура в Москве около плюс 5 градусов, по области плюс 3 - плюс 8", - сказал Вильфанд.

В воскресенье ночью также будет минус 4 - плюс 1, а днем - от плюс 1 до плюс 6 градусов.

"Такая температура будет ниже нормы уже на 1-1,5 градуса. Это будет уже мартовская погода. Если 31 марта и 1 апреля погода больше соответствует второй половине апреля, то вот произойдет резкое понижение. И, по расчетам, практически вся вторая пятидневка апреля будет при температуре - около и ниже нормы", - сказал Вильфанд.