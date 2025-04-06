Дептранс Москвы предупредил, что снег будет идти до вторника

Фото: Илья Лазарев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям, которые не успели поменять зимнюю резину на летнюю, использовать городской транспорт из-за снега и возможной гололедицы.

В сообщении дептранса, который ссылается на синоптиков, отмечается, что 6 и 7 апреля будет идти снег.

До вторника в Москве обещают сильный ветер. Также возможна гололедица.

"Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт", - говорится в сообщении.

В дептрансе просят автомобилистов быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.