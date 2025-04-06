В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов из-за снегопада

Фото: Илья Лазарев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Прокат электросамокатов и велосипедов в Москве приостановлен из-за снега и гололеда, сообщает в воскресенье столичный департамент транспорта.

"Сегодня и завтра по прогнозу снег. (...) Поездки в снег и гололед могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

Отмечается, что с возвращением хорошей погоды сервисы аренды продолжат работу.

В дептрансе рекомендуют владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время, пользоваться городским транспортом и быть осторожными на дороге.

Ранее столичный департамент транспорта рекомендовал водителям, которые не успели поменять зимнюю резину на летнюю, использовать городской транспорт из-за непогоды.