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"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Москве до утра понедельника будет действовать "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности из-за сильного снега, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, в Москве до 09:00 понедельника прогнозируется сильный снег, местами очень сильный. Из-за снега и возможного обледенения будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности, означающий, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Также в столичном регионе до утра понедельника сохранится ветер с порывами до 15 м/с и метель.

Как уточняется в экстренном предупреждении Гидрометцентра, до 9 утра понедельника в Москве может выпасть до 20 мм осадков, при этом на период с 21:00 6 апреля до 09:00 7 апреля придется 15 мм из них.

Гидрометцентр Москва
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