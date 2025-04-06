"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Москве до утра понедельника будет действовать "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности из-за сильного снега, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, в Москве до 09:00 понедельника прогнозируется сильный снег, местами очень сильный. Из-за снега и возможного обледенения будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности, означающий, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Также в столичном регионе до утра понедельника сохранится ветер с порывами до 15 м/с и метель.

Как уточняется в экстренном предупреждении Гидрометцентра, до 9 утра понедельника в Москве может выпасть до 20 мм осадков, при этом на период с 21:00 6 апреля до 09:00 7 апреля придется 15 мм из них.