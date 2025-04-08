Высота снежного покрова в Москве может увеличиться до 15 см

В Подмосковье в ближайшие дни можно будет вновь кататься на лыжах

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Снег будет идти в Москве и Подмосковье как минимум до утра среды, что приведет к увеличению сугробов до 15 см; продолжающиеся осадки приведут к тому, что во вторник в отдельных районах выпадет месячная норма осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вообще, это очень редкое событие, подобное было в 1998 году. И дальше высота снега будет увеличиваться. Максимальные значения будут доходить до 15 см в Москве", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что, по данным на понедельник, на станции ВДНХ зарегистрирована высота снега в 9 см, на метеостанциях МГУ и Тушино - 11 см, максимум в Москве отмечается на Балчуге - 13 см. "Высота снега приличная, но, самое интересное, что она соответствует своей норме", - отметил Вильфанд.

"Снег, конечно, будет прирастать еще. Во вторник ночью снег, а по области снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, и осадки будут заметными, поэтому высота снега подрастет. И в ночь на среду снег местами сильный. Хотя уже, конечно, вот таких снегопадов как воскресенье и в понедельник ночью уже не будет", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что в Москве на разных станциях уже выпало 25-40% месячной нормы осадков, а "за 3 дня, в воскресенье, понедельник, вторник, практически на всех метеостанциях прогнозируется от половины до месячной нормы осадков".

Выпавший снег, по прогнозам, сохранится в Москве до конца недели.

Также в течение всех дней рабочей недели в московском регионе прогнозируется гололедица.

Во вторник, из-за усиления ветра до 7-11 м/с прогнозируются снежные заносы.

Говоря о выпавшем снеге, Вильфанд отметил, что его высота позволит в среду и четверг кататься на лыжах.

"Обычно на лыжах хорошо, когда несколько снегопадов, он уплотняется. Но, на самом деле, уже находятся места, где 15 см снега. Тут даже этого снега вполне достаточно, для того чтобы покататься на лыжах, не дальние походы совершать, но все-таки", - добавил он.