Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

На следующей потеплеет до плюс 10

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Зимняя погода сохранится в Москве до конца недели, во вторник и среду дневная температура будет около нуля, с четверга она станет положительной, но ночью еще будут морозы до минус 8, потепление придет в Москву только на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели погода будет зимней, но она будет больше соответствовать концу февраля - началу марта. Если сравнивать с пятницей, когда в Москве и Московской области было плюс 17 - плюс 20 градусов, и такая температура соответствовала второй половине мая, погода почти на 2,5 месяца по "климатическим рельсам" откатилась назад", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на вторник в Москве температура опустится до минус 2 - минус 4 градусов, в Подмосковье до минус 7. Днем температура в Москве будет около нулевой отметки - от минус 1 до плюс 1 градуса. Аналогичная погода днем будет в среду.

"В ночь на среду, четверг и пятницу ночные температуры будут понижаться и будут уже в диапазоне минус 3 - минус 7 градусов, по области до минус 8 - минус 9, вполне такие приличные морозы", - сообщил Вильфанд.

Начиная с четверга, дневные температуры в московском регионе будут положительными - плюс 1 - плюс 3 градуса.

В течение недели в Москве и Подмосковье продолжится выпадение осадков, сначала в виде снега, а затем в виде дождя. Выпавший снег, по прогнозам, сохранится до конце недели.

"По предварительным расчетам, дневная температура приблизится к 10 градусной отметке в середине месяца, к числу 15-му. 16 апреля будет уже в диапазоне от плюс 10 до плюс 15 градусов", - сказал Вильфанд.