Гололедица ожидается в Москве из-за колебания температуры воздуха

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Колебания температуры между положительными и отрицательными значениями, а также усиление ветра с порывами до 14 м/с в Москве в среду могут привести к образованию гололедицы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, местами усиление ветра с порывами до 14 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

"Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в комплексе.



