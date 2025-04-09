Поиск

Гололедица ожидается в Москве из-за колебания температуры воздуха

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Колебания температуры между положительными и отрицательными значениями, а также усиление ветра с порывами до 14 м/с в Москве в среду могут привести к образованию гололедицы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

МоскваЗимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца неделиЗимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца неделиЧитать подробнее

"По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, местами усиление ветра с порывами до 14 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

"Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в комплексе.


Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Из-за колебаний температуры в Москве во вторник может образоваться гололед

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

После воскресного ДТП с автобусами в Москве в больницы доставили 11 человек

Снегопад в Москве продлится весь день

Движение ограничено на 60-м км МКАД из-за массовой аварии

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов из-за снегопада

В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов из-за снегопада

Дептранс Москвы предупредил, что снег будет идти до вторника

Дептранс Москвы предупредил, что снег будет идти до вторника

Директор "Ленинки" опроверг сообщения о пожаре в библиотеке, на крыше произошло тление

Директор "Ленинки" опроверг сообщения о пожаре в библиотеке, на крыше произошло тление
Хроники событий
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6157 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });