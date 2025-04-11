В Москве общегородской субботник перенесли на 19 апреля из-за снега

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Москве общегородской субботник, ранее запланированный на 12 апреля, переносится на 19 апреля из-за выпавшего снега, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Дорогие москвичи, планировали провести городской субботник 12 апреля, но, к сожалению, погода преподносит сюрпризы. Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год. Поэтому перенесём субботник на следующую неделю, на 19 апреля. Погода, надеюсь, будет лучше", - написал он в Telegram.

Городские субботники в Москве первоначально намечались на 12 и 26 апреля.