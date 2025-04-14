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Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сервисы аренды электросамокатов и велосипедов вновь заработали в Москве с наступлением хорошей погоды, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"После внезапной "зимы" в столицу вернулась хорошая погода, самокаты и велосипеды сняли с паузы - они снова доступны для поездок", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

В дептрансе напомнили, что арендовать самокат в столице теперь можно только после прохождения верификации через Mos ID - аккаунт портала mos.ru. Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков, не достигших 18 лет, а также быстрее выявлять нарушителей ПДД.

Ранее 6 апреля дептранс сообщал, что прокат электросамокатов и велосипедов в Москве приостановлен из-за снега.


Москва
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