Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сервисы аренды электросамокатов и велосипедов вновь заработали в Москве с наступлением хорошей погоды, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"После внезапной "зимы" в столицу вернулась хорошая погода, самокаты и велосипеды сняли с паузы - они снова доступны для поездок", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

В дептрансе напомнили, что арендовать самокат в столице теперь можно только после прохождения верификации через Mos ID - аккаунт портала mos.ru. Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков, не достигших 18 лет, а также быстрее выявлять нарушителей ПДД.

Ранее 6 апреля дептранс сообщал, что прокат электросамокатов и велосипедов в Москве приостановлен из-за снега.



