Сервисы аренды самокатов снизили их максимальную скорость до 20 км/ч

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сервисы проката электросамокатов снизили допустимую скорость движения самокатов в Москве и других городах до 20 км/ч, чтобы поездки стали безопаснее, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В прошлом году Центр организации дорожного движения совместно с операторами проката провели эксперимент по снижению скорости электросамокатов до 20 км/ч в зоне ТТК-МКАД. Он показал хорошие результаты, поэтому операторы проката решили ввести ограничение до 20 км/ч в Москве повсеместно, а также снизить скорость в других городах", - приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

В дептрансе пояснили, как это работает: встроенный Iot-модуль замедляет все самокаты проката теперь до 20 км/ч. Помимо этого, в 350 медленных зонах в городе скорость не поднимется выше 5-15 км/ч.