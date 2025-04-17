Поиск

Сервисы аренды самокатов снизили их максимальную скорость до 20 км/ч

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сервисы проката электросамокатов снизили допустимую скорость движения самокатов в Москве и других городах до 20 км/ч, чтобы поездки стали безопаснее, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В прошлом году Центр организации дорожного движения совместно с операторами проката провели эксперимент по снижению скорости электросамокатов до 20 км/ч в зоне ТТК-МКАД. Он показал хорошие результаты, поэтому операторы проката решили ввести ограничение до 20 км/ч в Москве повсеместно, а также снизить скорость в других городах", - приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

В дептрансе пояснили, как это работает: встроенный Iot-модуль замедляет все самокаты проката теперь до 20 км/ч. Помимо этого, в 350 медленных зонах в городе скорость не поднимется выше 5-15 км/ч.

Максим Ликсутов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Говорить о приближении встречи Путина и Трампа можно, но сроки не согласовывались. Обобщение

Говорить о приближении встречи Путина и Трампа можно, но сроки не согласовывались. Обобщение

"ЮТэйр" хочет сдать в аренду вертолеты в дружественные страны для возвращения на рынок ООН

Суд решил передать долю Владислава Бакальчука в Wildberries Татьяне Ким

Суд решил передать долю Владислава Бакальчука в Wildberries Татьяне Ким

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России

МИД РФ заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном

МИД РФ заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном

Источник сообщил о спаде производства в России этанола в январе-феврале на 18,1%

В переговорах Путина с эмиром Катара участвуют в том числе Набиуллина и Кадыров

В переговорах Путина с эмиром Катара участвуют в том числе Набиуллина и Кадыров

В РФ планируют ввести возможность заявить о киберпреступлении через "Госуслуги"

В РФ планируют ввести возможность заявить о киберпреступлении через "Госуслуги"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6205 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });