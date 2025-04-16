Московские власти посоветовали водителям сменить зимнюю резину на летнюю

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рекомендует водителям переходить на летние шины в связи с установлением в городе теплой погоды.

"Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

В дептрансе напомнили "о нюансах зимних шин в теплый период": они имеют мягкую структуру и при плюсовых температурах размягчаются сильнее, быстрее изнашивается протектор.

"Будьте внимательны при поездках за город, заранее смотрите прогноз погоды. Ночью температура в области может быть ниже, чем в городе. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - рекомендуют в департаменте.