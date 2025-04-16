Поиск

Московские власти посоветовали водителям сменить зимнюю резину на летнюю

Московские власти посоветовали водителям сменить зимнюю резину на летнюю
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рекомендует водителям переходить на летние шины в связи с установлением в городе теплой погоды.

"Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

В дептрансе напомнили "о нюансах зимних шин в теплый период": они имеют мягкую структуру и при плюсовых температурах размягчаются сильнее, быстрее изнашивается протектор.

"Будьте внимательны при поездках за город, заранее смотрите прогноз погоды. Ночью температура в области может быть ниже, чем в городе. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - рекомендуют в департаменте.

Максим Ликсутов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Синоптики ожидают, что снег полностью сойдет в Московском регионе к пятнице

Синоптики ожидают, что снег полностью сойдет в Московском регионе к пятнице

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Снег в Москве растает к среде, в Подмосковье - к Пасхе

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Военный суд назначил 16 лет обвиняемому в подготовке серии подрывов силовиков в Москве

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Гололедица сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Из-за колебаний температуры в Москве во вторник может образоваться гололед

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6195 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов196 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });