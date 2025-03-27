Московским автомобилистам уже можно задумываться о смене резины

Но лучше отложить это до конца первой декады апреля, рекомендует Роман Вильфанд

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Московским автомобилистам, выезжающим на дороги в дневное время, уже можно менять зимнюю резину на летнюю, однако, в целом смену резины можно отложить до конца первой декады апреля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В следующие субботу и воскресенье, с большой степенью вероятности, температура будет ниже, чем в предстоящие выходные. Но ниже таким образом, что дневные температуры все равно будут выше 5 градусов. Если выезжать днем, то можно думать о смене резины", - сказал он.

Он напомнил, что менять резину с зимней на летнюю стоит тогда, когда среднесуточная температура устанавливается выше плюс 5 градусов. По климату, это должно произойти в конце первой декады апреля.

"Поэтому, можно подождать еще до конца первой декады апреля. Но если очень невтерпеж, то можно записаться", - сказал он, отметив, что в первую очередь это касается водителей с шипованной резиной.

Говоря об установившейся погоде в московском регионе, Вильфанд уточнил, что сейчас среднесуточная температура в Москве установилась около плюс 5 градусов, такой она будет до конца месяца. По ночам до конца марта температура будет от плюс 2 до плюс 4 градусов, рано утром в субботу и воскресенье может похолодать до нуля.

Дневные температуры в ближайшие дни будут расти: в пятницу прогнозируется до плюс 7 – плюс 9 градусов, в субботу, воскресенье и понедельник - от плюс 10 до плюс 15 градусов.

Вильфанд предупредил, что в апреле еще будут понижения температуры.

"В середине следующей недели прогнозируется понижение температуры, ночью около нулевой отметки, днем плюс 5 – плюс 7 градусов. В принципе, это уже не отрицательные температуры, но все-таки", - добавил ученый.