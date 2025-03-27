Поиск

Московским автомобилистам уже можно задумываться о смене резины

Но лучше отложить это до конца первой декады апреля, рекомендует Роман Вильфанд

Московским автомобилистам уже можно задумываться о смене резины
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Московским автомобилистам, выезжающим на дороги в дневное время, уже можно менять зимнюю резину на летнюю, однако, в целом смену резины можно отложить до конца первой декады апреля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В следующие субботу и воскресенье, с большой степенью вероятности, температура будет ниже, чем в предстоящие выходные. Но ниже таким образом, что дневные температуры все равно будут выше 5 градусов. Если выезжать днем, то можно думать о смене резины", - сказал он.

Он напомнил, что менять резину с зимней на летнюю стоит тогда, когда среднесуточная температура устанавливается выше плюс 5 градусов. По климату, это должно произойти в конце первой декады апреля.

"Поэтому, можно подождать еще до конца первой декады апреля. Но если очень невтерпеж, то можно записаться", - сказал он, отметив, что в первую очередь это касается водителей с шипованной резиной.

Говоря об установившейся погоде в московском регионе, Вильфанд уточнил, что сейчас среднесуточная температура в Москве установилась около плюс 5 градусов, такой она будет до конца месяца. По ночам до конца марта температура будет от плюс 2 до плюс 4 градусов, рано утром в субботу и воскресенье может похолодать до нуля.

Дневные температуры в ближайшие дни будут расти: в пятницу прогнозируется до плюс 7 – плюс 9 градусов, в субботу, воскресенье и понедельник - от плюс 10 до плюс 15 градусов.

Вильфанд предупредил, что в апреле еще будут понижения температуры.

"В середине следующей недели прогнозируется понижение температуры, ночью около нулевой отметки, днем плюс 5 – плюс 7 градусов. В принципе, это уже не отрицательные температуры, но все-таки", - добавил ученый.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение электричек на МЦД-2 в сторону Подольска приостановлено

"Мастер и Маргарита" стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

"Мастер и Маргарита" стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

До 15% месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник

До 15% месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник

В Москве на улице Тимура Фрунзе загорелось шестиэтажное здание

В Москве на улице Тимура Фрунзе загорелось шестиэтажное здание

РКН сообщил, что некоторые сервисы Lovit могут быть недоступны из-за DDoS-атаки

Нападение на Crocus City Hall

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

Вильфанд пообещал необычную погоду в Москве в течение трех дней

В Москве ДТП стали случаться летом чаще, чем зимой

В Москве ДТП стали случаться летом чаще, чем зимой

В Москве 38% школьников набрали 220 и более баллов по трем предметам ЕГЭ в 2024 г.

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6083 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });