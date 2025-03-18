Власти Москвы рекомендуют водителям не торопиться менять зимнюю резину на летнюю

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов просит водителей не менять зимнюю резину на летнюю пока в городе не установится среднесуточная температура выше плюс пяти-шести градусов.

"Мы настоятельно рекомендуем водителям переходить с зимней резины на летнюю, только когда среднесуточная температура будет выше пяти-шести градусов. Это поможет сделать ваши поездки безопаснее и избежать аварий на дороге", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента транспорта Москвы во вторник.

В сообщении отмечается, что Центр организации дорожного движения рекомендует водителям не торопиться со сменой зимней резины на летнюю - в утренние и ночные часы температура опускается ниже 0 градусов.

В дептрансе напомнили, что летняя резина дубеет в холод, теряет сцепление с дорогой, но размягчается при повышении температуры, а зимняя остается мягкой в холодное время, но теряет сцепление и изнашивается при температуре больше плюс 15 градусов.



