Автомобилистов Москвы призвали ездить только на зимней резине

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения Москвы призвал автомобилистов ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра, которые прогнозируются до 4 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта.

"По прогнозу синоптиков, до 4 ноября в городе ожидаются мокрый снег и ветер до 15 м/с. Местами возможна гололедица", - сказано в сообщении.

Водителям посоветовали в непогоду соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, а также не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.