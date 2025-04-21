Выставка "1418 дней. К 80-летию Великой Победы" открылась в Новой Третьяковке

Фото: "Интерфакс"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Выставочный проект "1418 дней. К 80-летию Великой Победы" открылся в Новой Третьяковке на Крымском валу. Состоящая из пяти разделов экспозиция посвящена работам художников, созданных в годы войны, произведениям послевоенных лет и работникам галереи, спасавшим коллекцию и вывозившим ее в эвакуацию.

"Эта выставка для нас особенно значима. Мы готовили ее с большим трепетом. Она посвящена празднику, который, наверное, в сердце каждого и, наверное, в ДНК каждого человека в нашей стране. С момента Победы, с 9 мая 1945 года, прошло 80 лет. И кажется, что это довольно большой срок. Но мы знаем, что из поколения в поколение, в каждой семье, это, наверное, главный праздник в году", - сказала заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по выставочной деятельности Дарья Парфененко журналистам на открытии выставки.

Она отметила, что авторы попытались "создать такую выставку-впечатление, эмоцию от всех тех произведений, которые посвящены Великой Отечественной войне".

В свою очередь куратор выставки, заведующая отделом скульптуры ХVIII - ХХI веков Государственной Третьяковской галереи Ирина Седова отметила, что в годы Великой Отечественной войны художественная жизнь страны была целиком и полностью подчинена происходящим событиям. Так, уже в первые дни войны появился плакат "Родина-мать зовет" Ираклия Тоидзе, который и открывает выставку.

"На нашей выставке представлено более 250 произведений 119 авторов, 30 из которых прошли войну с оружием в руках. Еще половина — это были фронтовые художники, которые выезжали на поле боя, партизанские отряды, и порой рисковали не меньше, чем бойцы, которые шли с оружием в руках.

И можно сказать, что в выставке участвуют произведения, созданные как во время войны, так и после нее", - сообщила Седова.

Она отметила, что работы, которые были созданы во время войны, "это, безусловно, документы эпохи", и прежде всего это были произведениям графики, так как в основном во время войны удавалось сделать "натурные графические зарисовки, которые можно было сделать быстро, действительно задокументировать то, что происходило вокруг людей, то, что происходило в стране".

Еще один корпус работ, как уточнила куратор выставки, посвящен произведениям, которые были созданы в послевоенные годы и через много лет после войны, "но теми людьми, которые прошли войну или теми, чье детство пришлось на военные годы". Эти произведения, как отметила Седова, создавались уже обдуманно и не один год, так как "людям, которые прошли через эти жернова, нужно было переосмыслить то, что произошло с ними, с их близкими, с их страной, нужно было как-то с этим, наверное, примириться, поэтому те вещи, которые они писали, создавали в скульптуре или также в графике, это, безусловно, некая рефлексия". Третий корпус работ, как уточнила куратор выставки, - это произведения детей и внуков тех, кто воевал.

Среди разделов выставки - галерея лиц Победы, где "расположены портреты от рядового до маршала, живописные, скульптурные, и где зритель под звуки метронома может пройти, как сквозь строй, среди этих людей, которые завоевали для нас мир, завоевали для нас жизнь, к словам: "Никто не забыт, ничто не забыто".

Завершает выставку раздел, посвященный работникам Третьяковской галереи в годы Великой Отечественной войны, где, как уточнила Седова, "мы впервые в таком масштабе, так подробно, серьезно и глубоко рассказываем о том, как жила галерея во время войны, как она эвакуировалась, как она жила в эвакуации, как уезжала ее коллекция, как самоотверженные наши реставраторы спасали произведение, как она вернулась домой и как она открылась 17 мая 1945 года для посетителей".

Представленные на выставке более 250 произведений - из собрания Государственной Третьяковской галереи. В экспозицию вошли произведения графики и скульптуры, эскизы декораций к спектаклям и кинофильмам о Великой Отечественной войне, архивные материалы, а также фотографические и киноматериалы и живопись.

Среди них работы Константина Юона "Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года", Аркадия Пластова "Фашист пролетел" (1942), работа скульптора Евгений Вучетича "Воин-освободитель" и другие. В экспозицию включены пять разделов — "Огненные версты войны", "Алтарь Победы", "Эхо прошедшей войны", "Лица Победы" и "Третьяковская галерея в годы Великой Отечественной войны". Эпиграфом выставки стали кадры из кинофильмов, переносящие зрителя из мирной жизни в пространство надвигающейся войны.

Открывается выставка знаменитым плакатом "Родина-мать зовет!" и радиовыступлением Юрия Левитана.