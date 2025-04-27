В Москву прибыли военнослужащие Казахстана для участия в параде Победы 9 мая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Москву прибыли 80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени генерала Панфилова Вооруженных сил Казахстана для участия в параде Победы, сообщила в воскресенье пресс-служба казахстанского министерства обороны.

На аэродроме Чкаловский военных встретил атташе по вопросам обороны министерства обороны Казахстана генерал-лейтенант Талгат Койбаков. Он пожелал десантникам достойно представить страну на мероприятии, имеющем всемирно-историческое значение, отметили в ведомстве.

9 мая в Москве пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.