В Москве на участке "серой" ветки метро временно остановили движение

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В московском метро приостановлено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Серпуховская" до "Южной", сообщает Департамент транспорта. В обратном направлении поезда ходят с увеличенным интервалом.

Сбой в движении вызван необходимостью проверить состав.

Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на станции метро "Нагорная".

В первую половину дня прерывалось движение от станции "Октябрьской" до "Новых Черемушек" из-за человека на путях.