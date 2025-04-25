Музей под открытым небом на Красной площади заработает в июне

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Музей под открытым небом на Красной площади, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, будет функционировать в июне.

Распоряжение, вносящее изменения в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа также следует, что концерт на Красной площади 9 мая в этом году проводиться не будет. Но праздничный фейерверк состоится.