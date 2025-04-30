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Названы районы Москвы с самыми низкими ценами на готовые квартиры

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики "Домклик" Сбербанка назвали районы Москвы с самими низкими ценами стандартных вторичных квартир площадью 35 кв.м на основе объявлений на сайте, актуальных на апрель 2025 года.

Дешевле всего кв.м "вторички" обойдется в Троицком административном округе. Минимальные значения зафиксированы в районе Вороново (4,5 млн рублей за 35 кв.м). Также в первой тройке с низкими ценами Краснопахорский (5,4 млн рублей) и Бекасово (5,7 млн рублей). Дороже всего жилье в самом Троицке (7,6 млн рублей).

В Новомосковском административном округе лоты с самыми низкими ценами предлагаются в Щербинке, Филимонковском (по 7,4 млн рублей) и Внукове (9 млн рублей), в Зеленоградском - в Матушкино (7,9 млн рублей), Силино (8 млн рублей), Старом Крюкове (8,1 млн рублей), Крюкове (8,6 млн рублей) и Савелках (9,4 млн рублей).

Относительно низкая стоимость готовых квартир также характерна для востока и юго-востока города: Капотни (7,4 млн рублей), Восточного (8,1 млн рублей), Некрасовки (8,5 млн рублей), Ивановского и Вешняков (по 8,8 млн рублей), посчитали эксперты.

Самые дорогие районы на сегодня - Хамовники и Арбат, где жилье в 35 кв.м в готовом доме получится купить за 44,6 и 41 млн рублей соответственно. За 25-30 млн рублей можно приобрести такую квартиру в Дорогомилово, Якиманке и Пресненском, отмечается в исследовании.


Москва Домклик
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